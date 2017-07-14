Зелепукин: Вишневский готов доказывать, что ещё не сказал последнего слова в КХЛ

Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин рассказал, как возникла идея пригласить на просмотровый контракт 37-летнего защитника Виталия Вишневского.

«Инициатива о приглашении Вишневского была общей от тренерского штаба. Мы смотрели списки игроков, находившихся на рынке свободных агентов. Его кандидатура стала рассматриваться и обсуждаться среди тренерского штаба. Решили пригласить его на просмотровый контракт. Виталий приехал в очень хорошей форме. Он готов доказывать, что ещё не сказал последнего слова в нашей лиге», — сказал Зелепукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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