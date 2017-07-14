Владелец «Аризоны»: прошу прощения у Доуна и болельщиков, что так получилось

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Эндрю Барроуэй принёс извинения за то, как было обставлено расставание с многолетним лидером и капитаном команды Шейном Доуном, которому не был предложен новый контракт. Доун узнал об этом решении клуба во время короткой встречи с генменеджером клуба Джоном Чайкой.



«Я должен взять на себя определённую ответственность за то, как всё получилось с Шейном. Он был основой этой команды и сообщества, их столпом. Тем не менее я считаю, что с точки зрения хоккея мы приняли правильное решение. Но, конечно же, я должен был сам встретиться с ним и сообщить ему об этом. Мне очень жаль, что всё вышло по-другому. Я прошу прощения у Шейна и болельщиков команды за то, что так получилось. В этой ситуации я мог справиться лучше», – цитирует функционера Sportsnet.

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