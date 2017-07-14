«Барыс» уступил «Торпедо» У-К в первом матче межсезонья-2017

14 июля состоялся первый матч межсезонья-2017. «Барыс» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» со счётом 2:6. В первом периоде команды забросили по две шайбы, а второй и третий периоды остались за усть-каменогорским «Торпедо» с общим счётом 4:0.
«Барыс» Астана — «Торпедо» Усть-Каменогорск — 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)
1:0 Бельгибаев (Дульнев)
1:1 Жайлауов (Игнашев)
1:2 Бердников
2:2 Сагадеев (Лихотников)
2:3 Коротков (Бердников, Кузьмичев)
2:4 Метальников (Иванов, Игнашин)
2:5 Капитуров
2:6 Коротков
Вратари: Кудрявцев — Каратаев.
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