«Барыс» уступил «Торпедо» У-К в первом матче межсезонья-2017

14 июля состоялся первый матч межсезонья-2017. «Барыс» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» со счётом 2:6. В первом периоде команды забросили по две шайбы, а второй и третий периоды остались за усть-каменогорским «Торпедо» с общим счётом 4:0.



«Барыс» Астана — «Торпедо» Усть-Каменогорск — 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)

1:0 Бельгибаев (Дульнев)

1:1 Жайлауов (Игнашев)

1:2 Бердников

2:2 Сагадеев (Лихотников)

2:3 Коротков (Бердников, Кузьмичев)

2:4 Метальников (Иванов, Игнашин)

2:5 Капитуров

2:6 Коротков



Вратари: Кудрявцев — Каратаев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»