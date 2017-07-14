Дуайер: Энрот — лучший вариант, доступный на рынке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал переход вратаря Юнаса Энрота.

Минское «Динамо» подписало однолетний контракт со шведским вратарём Энротом

«Мы очень рады видеть Юнаса в нашей команде. Это опытный игрок, который находится в оптимальном возрасте. Кандидатура Энрота была лучшим вариантом, доступным нам на трансферном рынке на данный момент. Ему должен помочь опыт, приобретённый в том числе в матчах НХЛ, на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Энрот – не самый большой голкипер, но он очень подвижный, хорошо ловит шайбу и отлично контролирует неожиданные отскоки. Технически он подготовлен просто отлично. Его уровень конкурентоспособности очень высок. Мне также нравится, что на протяжении всей карьеры он никогда не опускался ниже 90% отражённых бросков, а это показатель стабильности.



Большие площадки? Понятно, что все вратари из североамериканских лиг так или иначе сталкивались с этой проблемой, но Энрот имеет опыт выступления за сборную Швеции, что в этом смысле даёт ему серьёзное преимущество перед другими голкиперами. И его подвижность, хорошее катание должны помочь Юнасу безболезненно адаптироваться к площадкам в КХЛ.



Горячевских и Карнаухов будут биться за место бэкапа. Мы предоставим им обоим шанс доказать свою состоятельность на предстоящем Кубке Минска. А для нас это будет отличной возможностью оценить, кто из них готов к выступлению в КХЛ. А сейчас они усиленно готовятся к турниру под руководством нашего нового тренера по вратарям Андрея Кудина.



Честным будет сказать, что Юнаса мы рассматриваем как номер 1 в ближайшей перспективе, многого ожидая от его игры. Но если белорусские вратари будут хорошо работать, то они обязательно получат игровую практику в сезоне», — цитирует тренера официальный сайт клуба.