Врач «Магнитки»: Мозякин восстановился после травмы и приступил к работе

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин восстановился после травмы и готов к десятому сезону КХЛ. Об этом сообщил врач команды Михаил Новиков. Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира с командой Германии (6:3).



«У нас всё в порядке — все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение», — цитирует Новикова ТАСС.

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