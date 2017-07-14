Кожевников: если не смотреть на околохоккейные вещи, Анисин поможет «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах Михаила Анисина в московском «Динамо».

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«Посмотрим, как он будет играть. С тех пор как он ушёл из клуба, прошло пять лет. Он может помочь, где бы он ни играл. Если не обращать внимание на какие-то околохоккейные вещи, то я думаю, что он поможет «Динамо».

Конечно, оно существенно обновилось. Там была передряга со скандалами, уходами в другую организацию. Надо смотреть, это всё по-разному отражается. Команда с большим именем. Дай бог, чтобы у них всё получилось. Тренерский состав ещё у них изменился.

По большому счёту, «Динамо» не так уж и здорово обновилось, но новых и молодых игроков у них много, так что посмотрим, что у них будет. Трудно сейчас говорить, ведь там, к сожалению, происходил целый комплекс неурядиц», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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