Д. Денисов: постараюсь оправдать доверие «Магнитки»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проходят медицинский осмотр. Вице-чемпион КХЛ подготовил видеосюжет. Новичок уральской команды защитник Денис Денисов поделился впечатлениями от организации дел в клубе.



«Любое твоё пожелание пытаются выполнить. Найти квартиру, детский сад, школа для детей… В клубе прилагают много усилий. Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб «Металлурга» за доверие. Постараюсь его оправдать», — цитирует Денисова клубное телевидение.

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Видео также доступно в официальном «твиттере» уральской команды.