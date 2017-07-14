Мраз: «Металлург» Нк — команда с большой историей, потому и подписал контракт

Новичок новокузнецкого «Металлурга» форвард Бруно Мраз прокомментировал свой переход в команду. «Кузню» исключили из КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ.



«Предложение перейти в «Металлург» я получил три недели назад. Контракт с клубом я подписал, находясь на отдыхе в Хорватии. Всё решилось довольно быстро. Я подписал контракт с «Металлургом», потому что знаю, что это команда с большой историей. Мне будет очень интересно поиграть в другой лиге, другой стране.



Я разговаривал со словацкими ребятами, которые играли в ВХЛ. Они предупредили, что в сезоне, исходя из календаря, будет много переездов. Но в то же время это лига с хорошим уровнем, здесь можно прогрессировать. В этой лиге очень большое значение имеет катание. За счёт этого можно себя показать и развиваться в данном направлении.



Сейчас в команде очень много молодых ребят, много игроков с хорошим катанием. Все готовы к сборам. Если говорить об организации, то видно, что в клубе работают профессионалы. Меня обеспечили всем необходимым, никаких вопросов нет, в том числе и в бытовом плане. Понял, что Новокузнецк — достаточно большой город», — цитирует игрока клубное телевидение.

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с форвардом Мразом

Также видео доступно в официальном «твиттере» новокузнецкой команды.