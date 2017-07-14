Новиков: «Динамо» не сможет претендовать на высокие места, нужно сохранить лицо

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил перспективы московского «Динамо» в новом сезоне.

«Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками

«Не думаю, что на какие-то большие вещи бело-голубые смогут претендовать. Но попадание в плей-офф — общеобязательное условие. Задача, наверное, перед «Динамо» стоит сохранить своё лицо, не растерять своих позиций как брендовой команды.

Очень плохо, что «Динамо-Балашиха» прекратило своё существование. Эта команда выиграла Кубок Братины, а это почётный приз. Для кого-то это как маленький Кубок Стэнли. Ребята бились, а тут оказались никому не нужны… Это трагедия. Руководству «Динамо» на это надо обратить внимание. Если они серьёзно пришли в команду, пришли развиваться, то надо обязательно сохранить команду ВХЛ. Иначе это будет просто предательство — перед теми молодыми игроками, которые честно сражались и стали чемпионами. Они герои», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»