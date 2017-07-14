Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Буйницкий: Дуайер горит хоккеем и заражает минское «Динамо» тем же

14 июля 2017, пятница. 15:45. Хоккей

Форвард минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий прокомментировал возвращение в команду.

«Сезон за океаном длинный, много игр, и времени подумать о чём-то, кроме предстоящего матча, немного, «Динамо» я вспоминал с завидной регулярностью. Всегда приятно вернуться домой и играть за родной клуб.

Хоккей за океаном? Когда мы смотрим тот хоккей по телевизору, кажется, что всё происходит по принципу «бей-беги». Но на самом деле это далеко не так – просто игровая площадка меньше, и создаётся иллюзия в некотором роде упрощённого хоккея. Там нужно хорошее, быстрое катание, ребята отлично маневрируют, да и в целом игровые навыки у них намного лучше, чем у нас. Также там достаточно жёсткие игры. Даже в юниорской лиге, в Америке, в первом же матче почувствовал, что игра в 1000 раз суровей, чем в КХЛ. Там более лояльные правила: «отрубают» ноги, руки, цепляют, не дают играть, а арбитры всё равно не свистят. В общем, чтобы заработать удаление, нужно очень сильно постараться. Было сложно психологически. Рядом нет ни друзей, ни родителей. Тебя некому поддержать. Если чуть-чуть расслабился, то всё, тебя съедят, и ничего не получится. Многие приезжали из других стран и на половине сезона уезжали обратно. Некоторые даже в начале сезона – сыграют 5-10 игр и не выдерживают.

«Динамо» выдало очень хороший, достойный сезон. Я считаю, что он был самым сильным. Мне всё нравится: хорошие, интенсивные тренировки, всё проходит в высоком темпе. По сути, сейчас мы закладываем хороший, надёжный фундамент на сезон. Дуайер? Серьёзный мужик, у которого есть цели, который хочет идти вперёд. Он горит хоккеем и заражает нас тем же. Мне кажется, это будет как и в прошлом году, американский стиль: быстрый и силовой. У всех заокеанских специалистов похожий подход к игре. Нужно пробиться в основной состав клуба «Динамо-Минск», заслужить доверие тренеров и получать как можно больше игрового времени. Быть достойным выходить на лёд, делать всё возможное, чтобы не останавливаться в развитии и работать на пользу команде», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Дуайер: Энрот — лучший вариант, доступный на рынке
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
14 июля 2017, пятница
15:45 Буйницкий: Дуайер горит хоккеем и заражает минское «Динамо» тем же
15:15 Новиков: «Динамо» не сможет претендовать на высокие места, нужно сохранить лицо
14:38 Мраз: «Металлург» Нк — команда с большой историей, потому и подписал контракт
14:00 Жайлауов: цель — Кубок Братины
13:40 Шапю подписал новый контракт с «Ванкувером» на 1 год и $ 687 тыс.
13:02 Д. Денисов: постараюсь оправдать доверие «Магнитки»
13:00 Кожевников: если не смотреть на околохоккейные вещи, Анисин поможет «Динамо»
12:58 Врач «Магнитки»: Мозякин восстановился после травмы и приступил к работе
12:46 Дуайер: Энрот — лучший вариант, доступный на рынке
12:32 «Барыс» уступил «Торпедо» У-К в первом матче межсезонья-2017
12:21 Владелец «Аризоны»: прошу прощения у Доуна и болельщиков, что так получилось
12:00 Зелепукин: Вишневский готов доказывать, что ещё не сказал последнего слова в КХЛ
11:49 Джионта: очень маловероятно, что я останусь в «Баффало»
11:32 Вратарь Павел Шегало перешёл в «Эдинбург Кэпиталз»
11:28 Галиеву, Зборовскому и ещё 12 игрокам АНО «ОХК «Динамо» присвоен статус НСА
11:06 Директор «Ак Барса»: Зарипов пройдёт медосмотр и присоединится к команде
11:00 Гулявцев: верю, что в этом году посещаемость матчей «Северстали» увеличится
10:41 Муршак: пришло время оживить эмоции, в «Торпедо» всё сложится отлично
10:30 «Нэшвилл» представил логотип в честь 20-летия клуба
10:12 Фридман: по слухам, Кузнецову предлагали в КХЛ $ 20 млн на два года
10:00 Гуськов: для команд КХЛ пауза на Олимпиаду будет шансом исправить свою игру
09:58 Крис Тьерни остаётся в «Сан-Хосе»
09:55 Гулявцев: Вишневский работает и пашет, такие люди нужны в раздевалке
09:45 Ферланд подписал с «Калгари» 2-летний контракт на $ 3,5 млн, избежав арбитража
09:30 Михайлис: мои планы — остаться в КХЛ и помочь «Барысу»
09:15 Бэйлен: у меня с Вудкрофтом были проблемы, он лгал об этом, плохо обращался
09:00 Зимин: насторожило приглашение в ЦСКА Юшкевича, возможно, это внесёт дискомфорт
08:44 Форвард «Нефтехимика» Брюле отправлен на дополнительный медосмотр
07:39 Горшков на год продлил контракт с «Адмиралом»
00:51 Куниц: у «Тампа-Бэй» есть невероятный шанс выиграть Кубок Стэнли
00:24 Бьюгстад: любая команда, которая пригласит Ягра, только выиграет от этого
13 июля 2017, четверг
23:51 «Сан-Хосе» подписал контракт новичка с форвардом Балсерсом
23:35 КХЛ потребовала от MTG Latvia снятия журналиста с предматчевой студии
22:41 Минское «Динамо» подписало однолетний контракт со шведским вратарём Энротом
22:40 Защитник «Эдмонтона» Ференс завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ
22:13 Бывший президент бейсбольного клуба может купить «Каролину» за $ 500 млн
21:59 Маршессо: был удивлён, что «Флорида» не защитила меня, но это часть игры
21:04 «Виннипег» подписал контракт новичка с форвардом Эпплтоном
20:41 Гончар: назначение ассистентом главного тренера «Питтсбурга» — это новый вызов
20:23 «Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками
20:06 Кросби получил Трофей ESPY за минувший сезон
19:43 «Йокерит» расторг соглашение с нападающим Салминеном
19:27 Курашев: тренерский штаб «Сочи» уже нашёл свою «химию»
18:35 «Рейнджерс» подписали контракт новичка с форвардом Андерссоном
18:01 Бут: Локтионов может сыграть на любой позиции, «Локомотив» хотел его сохранить
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017