Буйницкий: Дуайер горит хоккеем и заражает минское «Динамо» тем же

Форвард минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий прокомментировал возвращение в команду.



«Сезон за океаном длинный, много игр, и времени подумать о чём-то, кроме предстоящего матча, немного, «Динамо» я вспоминал с завидной регулярностью. Всегда приятно вернуться домой и играть за родной клуб.

Хоккей за океаном? Когда мы смотрим тот хоккей по телевизору, кажется, что всё происходит по принципу «бей-беги». Но на самом деле это далеко не так – просто игровая площадка меньше, и создаётся иллюзия в некотором роде упрощённого хоккея. Там нужно хорошее, быстрое катание, ребята отлично маневрируют, да и в целом игровые навыки у них намного лучше, чем у нас. Также там достаточно жёсткие игры. Даже в юниорской лиге, в Америке, в первом же матче почувствовал, что игра в 1000 раз суровей, чем в КХЛ. Там более лояльные правила: «отрубают» ноги, руки, цепляют, не дают играть, а арбитры всё равно не свистят. В общем, чтобы заработать удаление, нужно очень сильно постараться. Было сложно психологически. Рядом нет ни друзей, ни родителей. Тебя некому поддержать. Если чуть-чуть расслабился, то всё, тебя съедят, и ничего не получится. Многие приезжали из других стран и на половине сезона уезжали обратно. Некоторые даже в начале сезона – сыграют 5-10 игр и не выдерживают.

«Динамо» выдало очень хороший, достойный сезон. Я считаю, что он был самым сильным. Мне всё нравится: хорошие, интенсивные тренировки, всё проходит в высоком темпе. По сути, сейчас мы закладываем хороший, надёжный фундамент на сезон. Дуайер? Серьёзный мужик, у которого есть цели, который хочет идти вперёд. Он горит хоккеем и заражает нас тем же. Мне кажется, это будет как и в прошлом году, американский стиль: быстрый и силовой. У всех заокеанских специалистов похожий подход к игре. Нужно пробиться в основной состав клуба «Динамо-Минск», заслужить доверие тренеров и получать как можно больше игрового времени. Быть достойным выходить на лёд, делать всё возможное, чтобы не останавливаться в развитии и работать на пользу команде», — цитирует игрока официальный сайт клуба.