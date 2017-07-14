Экс-форвард «Вашингтона» Галиев заключил с «Ак Барсом» 2-летний контракт

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с 25-летним нападающим Станиславом Галиевым, выступавшим в командах системы клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». Об этом информирует официальный сайт казанской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Форвард уже присоединился к казанской команде, проводящей учебно-тренировочный сбор в Финляндии. За «Ак Барс» Станислав Галиев будет выступать под номером 22.



Станислав Галиев выступал в следующих командах: «Индиана Айс» (Индианаполис, США), «Сент-Джон Си Догз» (Сент-Джон, Канада), «Херши Бирз» (Херши, США), «Ридинг Ройялз» (Ридинг, США), «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США). На уровне НХЛ Галиев провёл 2 матча и набрал в них 1 (1+0) очко.

Галиеву, Зборовскому и ещё 12 игрокам АНО «ОХК «Динамо» присвоен статус НСА