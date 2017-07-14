Ворошило: «Витязь» отличается боевитостью

Новичок «Витязя» Артём Ворошило ответил на вопросы.



«Самый запоминающийся момент в карьере? Когда мы с «Сибирью» прошли «Магнитку» в плей-офф и дошли до финала Восточной конференции. Чем «Витязь» отличается от других команд? Я думаю, что это очень боевой клуб. Боевитостью — название команды говорит само за себя. Какой номер выбрал в команде? 88-й, с 19 лет вступаю под этим номером. Раньше был 13-й, но Александр Дроздецкий его забрал, пришлось взять 88-й. Готов ли провести один матч на фан-секторе «Витязя»? Если будет бойня, как, например, с ЦСКА, то, конечно, готов», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» подмосковной команды.