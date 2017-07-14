Ждахин: не надо обольщаться из-за результата контрольного матча с «Барысом»

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) в контрольном матче..



«У наших ребят есть мотивация, они знают, куда стремится. Мы, так сказать, младший брат, поэтому не надо обольщаться из-за результата. Конечно, все мечтают играть в «Барысе».

По ходу матча не всё получалось и у нас, и у соперника. Но самоотдача была очень хорошая. Там молодые ребята хотели себя показать, старались очень. Мои тоже не отставали. По самоотдаче претензий нет. Все игроки, которые у нас будут в заявке на сезон, были сегодня на льду», — сказал Ждахин.