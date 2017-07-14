Галиев: тест сдан, сейчас отдохнуть и бегать снова

Нападающий Станислав Галиев, заключивший двухлетний контракт с «Ак Барсом», после прохождения медицинского теста рассказал о планах на этот день.



«Тест сдан, сейчас отдохнуть и идти бегать снова. Бегать, а потом ещё бегать. Да и тяжёлую атлетику тоже возьмём, это не проблема. Поприседаем со штангой», — отметил Галиев в интервью клубной пресс-службе.



Ранее Галиев выступал в командах системы клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Индиана Айс» (Индианаполис, USHL, США), «Сент-Джон Си Догз» (Сент-Джон, QMJHL, Канада), «Херши Бирз» (Херши, АХЛ, США), «Ридинг Ройялз» (Ридинг, ECHL, США), «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, НХЛ, США).

Экс-форвард «Вашингтона» Галиев заключил с «Ак Барсом» 2-летний контракт