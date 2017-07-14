«Автомобилист» подписал контракты с форвардом Иониным и защитником Кобелевым

«Автомобилист» объявил о подписании соглашений с нападающим Владимиром Иониным и защитником Романом Кобелевым, о чём говорится на официальном сайте клуба.



Оба контракта рассчитаны на один год, а соглашение Кобелева носит двусторонний характер.



В прошлом сезоне Иоинин в составе новокузнецкого «Металлурга» принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых стал автором одной результативной передачи. Кобелев отыграл в 60 матчах ВХЛ за «Динамо» (Балашиха»), в которых набрал 8 очков по системе «гол+пас» (1+7).

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