«Чикаго» подписал однолетний контракт с защитником Густафссоном

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании соглашения с защитником Эриком Густафссоном, которое рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне 25-летний Густаффсон выступал в составе «Рокфорд Айсхогс» в АХЛ, где принял участие в 68 матчах, в которых забросил 5 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав 30 очков при показателе полезности «-27», а также отбыл 40 штрафных минут.



В НХЛ у Эрика на счету 41 матч, в котором он набрал 14 очков по системе «гол+пас» (0+14), а также получил 4 минуты штрафа.