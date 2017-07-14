«Калгари» подписал двухлетний контракт с Лазаром на $ 1,9 млн

«Калгари Флэймз» объявил о подписании соглашения с нападающим Кёртисом Лазаром, которое рассчитано на два года и принесёт хоккеисту $ 1,9 млн, сообщает пресс-служба клуба.



Изначально «Калгари» 1 марта 2017 года выменял Лазара и его коллегу по амплуа Майка Костку из «Оттавы Сенаторз» на защитника Юрки Йокипакку и выбор во втором пике драфта-2017.



В составе «Флэймз» в прошлом сезоне Кёртис провёл 4 матча, в которых набрал 3 очка по системе «гол+пас» (1+2) при показателе полезности "+2" и не получил ни одной штрафной минуты.