Р. Ротенберг: при должном отношении к делу Гусев может стать большим хоккеистом

Вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал продление контракта с форвардом Никитой Гусевым до конца сезона-2018/19.



«Подписали с Никитой Гусевым новый контракт на два года, так как видим большой потенциал у этого игрока. При должном отношении к делу Никита может стать по-настоящему большим хоккеистом, помогать не только клубу, но и сборной страны. Тренерский штаб команды знает, как по максимуму использовать сильные стороны Гусева. На текущий момент для Никиты, как и для всех остальных игроков, важно качественно поработать на сборах и подготовиться к важному сезону», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



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