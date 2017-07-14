«Лос-Анджелес» продлил контракт с Грэвелом на один год

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк объявил о подписании с защитником Кевином Грэвелом нового однолетнего двустороннего соглашения. В случае выступлений в НХЛ хоккеист получит $ 650 тыс., сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Грэвел в составе «Кингз» принял участие в 49 матчах НХЛ, в которых забросил 1 шайбу и стал автором 6 результативных передач, записав себе в актив 7 очков при показателе полезности «+3», а также отбыл 6 минут штрафа. В АХЛ Кевин провёл 6 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.