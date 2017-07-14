Пуйо: по ходу сезона постараюсь завоевать место в основе «Питтсбурга»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Деррик Пуйо, подписавший с клубом новый однолетний контракт, рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона, а также о своём выступлении в АХЛ в сезоне минувшем.



«Меня взволновало предложение клуба продлить контракт. Я счастлив, что снова вернулся в команду. Всё начинается с тренировочного лагеря, нужно набрать форму и отталкиваться уже от этого. Как только я начну выходить на лёд, стану прибавлять в уверенности и надёжности. А по ходу сезона постараюсь завоевать место в основе.



Прошлый сезон получился немного сумасшедшим. У меня были и взлёты, и падения, и временами я не играл на том уровне, как могу. Думаю, с тех пор как я оказался в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», я стал играть регулярнее и вернул уверенность в себе. Мне стало нравиться то, как я играю. Уверен, что это очень помогло мне в развитии», — приводит слова Пуйо официальный сайт «Питтсбурга».