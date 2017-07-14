«Бостон» продлил контракт с братом защитника «Нэшвилла» Пи Кей Суббэна

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил о подписании двухлетних контрактов с голкиперами Зейном Макинтайром и Малкольмом Суббэном – младшим братом защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна. По новым соглашениям, при условии выступлений в НХЛ Зейн и Малкольм получат по $ 650 тыс., сообщает официальный сайт клуба.



24-летний Макинтайр отыграл в прошлом сезоне в 31 матче АХЛ, в которых его показатель надёжности составил 2,03, а процент отражённых бросков – 93. Суббэн отыграл в 32 встречах АХЛ с показателем надёжности 2,41 и процентом отражённых бросков 91,7.

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