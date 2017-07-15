«Лос-Анджелес» продлил контракт с Бродзински на два года

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк объявил о продлении соглашения с нападающим Джонни Бродзински. Новый контракт хоккеиста рассчитан на два года, в первый из которых соглашение будет двусторонним, а во второй – односторонним. При условии выступлений в НХЛ Джонни будет получать в среднем $ 650 тыс. в год, сообщает официальный сайт клуба.



24-летний Бродзински дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, отыграв в составе «Кингз» в 6 матчах, в которых набрал 2 очка по системе «гол+пас» (0+2) при показателе полезности «+2» и отбыл 2 минуты штрафа.

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