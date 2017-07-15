«Даллас» планирует вернуть Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19

Марк Гандлер, агент нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина, сообщил, что «Даллас Старз» выразил желание вернуть российского игрока в сезоне-2018/19.

«У Ничушкина еще год контракта с ЦСКА и он не сможет вернуться раньше следующего сезона. В клубе довольны тем, как Валерий играет за клуб и сборную. Руководство клуба довольно его прогрессом и ждёт в следующем сезоне. Он и сам планирует вернуться в НХЛ», — цитирует Гандлера Dallas Morning News.

22-летний россиянин осенью 2016 после трёх лет в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал двухлетний контракт с ЦСКА. В прошедшем сезоне он набрал 24 (11+13) очка в 36 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 9 играх плей-офф. Стоит отметить, что «Даллас» внёс Ничушкина в список защищённых хоккеистов на драфте расширения.