Жукенов: в Квебеке часто вспоминают Радулова, но мой ориентир — Дацюк.

Нападающий омского «Авангарда» Дмитрий Жукенов рассказал, на кого из известных хоккеистов равняется.



«Мой ориентир — Павел Дацюк, которого считаю абсолютно лучшим центрфорвардом современного хоккея. Дацюк выстраивает всю игру пятёрки, всё видит, никогда не жадничает. Суперигрок!



В Квебекской лиге молодые североамериканцы обсуждали игру Дацюка со мной? Нет, там чаще вспоминают Александра Радулова. В своё время в „Квебеке“ он выдал феноменальный сезон за сто очков, с тех пор в Квебекской лиге о нём много говорят. Тем более что Радулов последний сезон провёл тоже в Канаде — за „Монреаль Канадиенс“». — цитирует Жукенова Russia-Hockey.

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