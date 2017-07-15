Генменеджер «Питтсбурга»: на данный момент обмен Кессела не обсуждается

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Фила Кессела.
«Кессел — важная часть „Пингвинз“. Он много забивает, записывает на свой счёт большое количество очков. Чем больше отличных игроков у нас в составе, тем больше шансов на победу.
Разумеется, я не могу утверждать, что хотя бы один игрок нашей команды никогда не будет обменян. Кесселу уже приходилось переезжать. Но на данный момент его обмен не обсуждается», — приводит слова Рутерфорда NBC Sports.
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