Мухометов: «Адмирал» рассчитывает на перезагрузку Кицына и внутренние резервы

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о селекции клуба в межсезонье.



«Команда уже тренируется, ребята подошли к сборам в хорошей форме, насколько это сейчас возможно. На днях к «Адмиралу» присоединятся легионеры, и с понедельника команда начнёт заниматься в полном составе. Мы не делали громких приобретений в этом межсезонье. Связано это, прежде всего, с финансовым положением «Адмирала». Были кое-какие варианты, но мы всё взвесили, сопоставили затраты и возможную пользу от игроков и решили их не приглашать. Покинул клуб Михаил Фисенко. Мы благодарим его за работу и желаем удачи в «Авангарде».



Наш состав пополнил ряд молодых игроков, на чей прогресс мы рассчитываем. Также приехали в команду опытные хоккеисты, которым нужна перезагрузка в карьере. Это и Кицын, и Романов. Пока мы не планируем новых приобретений, но сезон длинный — не исключаем появления новичков уже по ходу чемпионата. Пока же мы будем опираться на внутренние резервы», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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