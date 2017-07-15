«Амур» подписал просмотровый контракт с вратарём из QMJHL

Хоккейный клуб «Амур» заключил просмотровый контракт с молодым голкипером – Евгением Киселёвым, информирует официальный сайт хабаровской команды.



Киселёв является воспитанником московской школы хоккея. Два последних сезона провёл в главной юниорской лиге Квебека — QMJHL — в составе команды «Квебек Ремпартс». В прошлом сезоне провёл 44 игры в регулярном чемпионате QMJHL, отразив 90,1 % бросков при коэффициенте надёжности 3,33; а также провёл три игры в плей-офф QMJHL, где отразил 89,1% бросков при надёжности 4,33.

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