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«Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию

15 июля 2017, суббота. 12:24. Хоккей

«Салават Юлаев» отправился на учебно-тренировочные сборы в Финляндию, информирует официальный сайт уфимского клуба. Впереди хоккеистов ожидает двухнедельная работа в спортивном комплексе Виерумяки, где с 15 по 28 июля и будет находиться команда.

Список игроков «Салавата», отправившихся на сборы:

Вратари: Андрей Кареев, Даниил Тарасов, Иван Федотов.

Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Максим Гончаров, Анатолий Елизаров, Денис Куляш, Филип Ларсен, Александр Логинов, Максим Осипов, Григорий Панин, Руслан Петрищев.

Нападающие: Евгений Бодров, Георгий Бусаров, Эдуард Гиматов, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Денис Кокарев, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Доминик Кубалик, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Александр Оськин, Александр Петрунин, Даниил Скориков, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Тему Хартикайнен, Степан Хрипунов.

Вратарь Бен Скривенс и нападающий Линус Умарк присоединятся к команде по прилёту в Хельсинки.

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Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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