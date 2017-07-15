Вайсфельд: была задача определиться по двум-трём позициям, кого везём на сборы

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал первую часть подготовки команды к сезону.



«Как оценю первую часть подготовки к сезону? В принципе, всё было по плану, особо оценивать здесь нечего, обычная предсезонная работа. Просто у нас была задача определиться по двум-трём позициям, кого мы везём в Финляндию. Решение мы приняли, проблем никаких нет, слава богу, все здоровы. Ждём дальнейшей работы.



Игрокам будет непросто? Трудно сказать. Вообще, предсезонки они везде примерно одинаково тяжёлые, а специфика нагрузок у разных тренеров разная. Для тех, кто не привык к тренеру, действительно будет сложно, но посмотрим, как там будет», — цитирует Вайсфельда официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию