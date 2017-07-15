Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону

В подмосковном Видном подходит к концу вторая неделя расширенного учебно-тренировочного сбора юниоров U18, информирует официальный сайт ФХР. Накануне в составе произошла двойная замена: сбор покинули нападающие Лев Комиссаров и Егор Кравченко. Вместо них к команде присоединились Сергей Александров и Руслан Исхаков (оба – нападающие ЦСКА).



В Видном команда будет тренироваться до 23 июля, а 24-го усеченным составом из 28 человек переберётся в Новогорск. Там юниоры приступят к подготовке к стартовому турниру сезона — мемориалу Ивана Глинки, завершающий этап подготовки к которому пройдёт с 31 июля по 5 августа в Австрии. Там команду ждёт тренировочный лагерь и два товарищеских матча.

Юниорская сборная России U18 приступила к тренировкам