Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону

15 июля 2017, суббота. 13:11. Хоккей

В подмосковном Видном подходит к концу вторая неделя расширенного учебно-тренировочного сбора юниоров U18, информирует официальный сайт ФХР. Накануне в составе произошла двойная замена: сбор покинули нападающие Лев Комиссаров и Егор Кравченко. Вместо них к команде присоединились Сергей Александров и Руслан Исхаков (оба – нападающие ЦСКА).

В Видном команда будет тренироваться до 23 июля, а 24-го усеченным составом из 28 человек переберётся в Новогорск. Там юниоры приступят к подготовке к стартовому турниру сезона — мемориалу Ивана Глинки, завершающий этап подготовки к которому пройдёт с 31 июля по 5 августа в Австрии. Там команду ждёт тренировочный лагерь и два товарищеских матча.

Юниорская сборная России U18 приступила к тренировкам
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
15 июля 2017, суббота
13:11 Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону
12:46 Вайсфельд: была задача определиться по двум-трём позициям, кого везём на сборы
12:33 Гуськов: в своём выборе Гусев руководствовался тем, чтобы попасть на Олимпиаду
12:24 «Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию
11:57 Жайлауов: хорошо, что «Барыс» привлекает молодёжь, пусть набьют шишки
11:37 Нилл: Радулов — комбинация из Фёдорова и Дацюка, великолепный игрок
11:18 «Амур» подписал просмотровый контракт с вратарём из QMJHL
10:51 Мухометов: «Адмирал» рассчитывает на перезагрузку Кицына и внутренние резервы
10:29 Генменеджер «Питтсбурга»: на данный момент обмен Кессела не обсуждается
10:07 Мухометов: длинные серии — подспорье для «Адмирала», спасибо КХЛ за календарь
09:59 Фер: в баскетболе зарплаты выше, чем в хоккее, там игрок больше влияет на игру
09:35 Кинэн: Буре было легко тренировать, он знал, что нужны огромные усилия и жертвы
09:26 Жукенов: в Квебеке часто вспоминают Радулова, но мой ориентир — Дацюк
08:35 «Даллас» планирует вернуть Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19
00:35 «Тампа-Бэй» переподписал контракт с форвардом Палатом на 5 лет за $ 26,5 млн
00:06 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Бродзински на два года
14 июля 2017, пятница
23:19 «Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Некасом
22:58 «Бостон» продлил контракт с братом защитника «Нэшвилла» Пи Кей Суббэна
22:37 Гусев: в СКА хочу доказать, что нужен сборной России на Олимпиаде и ЧМ
22:01 Пуйо: по ходу сезона постараюсь завоевать место в основе «Питтсбурга»
21:14 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Грэвелом на один год
20:49 Р. Ротенберг: при должном отношении к делу Гусев может стать большим хоккеистом
20:32 «Калгари» подписал двухлетний контракт с Лазаром на $ 1,9 млн
20:00 Форвард СКА Никита Гусев продлил контракт до конца сезона-2018/19
19:51 «Чикаго» подписал однолетний контракт с защитником Густафссоном
19:30 Быков о сокращении команд в КХЛ: так мы от многоэтажного дома дойдём до хрущёвки
18:55 Бывший защитник «Рейнджерс» Кляйн подписал однолетний контракт с «Цюрихом»
18:31 «Автомобилист» подписал контракты с форвардом Иониным и защитником Кобелевым
17:55 Корешков: «Барыс» здорово начал, но опыт игроков «Торпедо» сыграл свою роль
17:51 Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с Достанко и Астанковым
17:33 Галиев: тест сдан, сейчас отдохнуть и бегать снова
16:57 Чистов: скину перчатки, если обстоятельства будут вынуждать
16:50 Ждахин: не надо обольщаться из-за результата контрольного матча с «Барысом»
16:39 Ворошило: «Витязь» отличается боевитостью
16:30 Светлов: Казионов может стать лидером «Динамо», состав у бело-голубых нормальный
16:19 Путин подарил Овечкину и Шубской на свадьбу чайный сервиз
16:03 Экс-форвард «Вашингтона» Галиев заключил с «Ак Барсом» 2-летний контракт
15:45 Буйницкий: Дуайер горит хоккеем и заражает минское «Динамо» тем же
15:15 Новиков: «Динамо» не сможет претендовать на высокие места, нужно сохранить лицо
14:38 Мраз: «Металлург» Нк — команда с большой историей, потому и подписал контракт
14:00 Жайлауов: цель — Кубок Братины
13:40 Шапю подписал новый контракт с «Ванкувером» на 1 год и $ 687 тыс.
13:02 Д. Денисов: постараюсь оправдать доверие «Магнитки»
13:00 Кожевников: если не смотреть на околохоккейные вещи, Анисин поможет «Динамо»
12:58 Врач «Магнитки»: Мозякин восстановился после травмы и приступил к работе
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017