Коротков: интересно поработать с иностранным тренером, посмотреть на работу

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился ожиданиями от работы с финским тренером Эрккой Вестерлундом.



«Первые тренировки были втягивающими. Всё позитивно, нормально прошло. Думаю, в Финляндии будет намного сложнее. Все ребята из отпуска пришли подготовленными. Нагрузки все воспринимают нормально.



У Вестерлунда интересные тренировки? Да. У каждого тренера своё видение. С каждым новым тренером, который приходит, интересно работать, особенно с иностранными специалистами. Интереснее смотреть, как у них это всё проходит», — цитирует Короткова официальный сайт команды.

«Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию