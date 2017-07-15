Палат: были мысли об арбитраже, но рад, что договорились без него

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Переговоры продолжались долго, но обе стороны продемонстрировали своё желание договориться. Понадобился небольшой компромисс, но все довольны.
Конечно, были и мысли об арбитраже, но я рад, что по итогам договорились без него.
Прошлый сезон не оправдал ожиданий – ни болельщиков, ни наших. Мы должны многое сделать, чтобы всё исправить. Верю, что добьёмся успеха», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
«Тампа-Бэй» переподписал контракт с форвардом Палатом на 5 лет за $ 26,5 млн