Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей

ХК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о том, что контрольные игры с новосибирской «Сибирью», намеченные на 29 и 30 июля, пройдут в закрытом режиме.



«Мы стремимся сделать наш с вами родной дом – ЛДС ЦСКА – более комфортным. Поэтому в этом году мы проводим масштабные работы по благоустройству арены.



К сожалению, такие работы можно проводить только летом, поэтому матчи ЦСКА против «Сибири» 29 и 30 июля пройдут в закрытом режиме из соображений безопасности», — указано на официальном сайт «армейского» клуба.

