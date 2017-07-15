Есмантович: с Да Костой переговоров не ведём, атака ЦСКА укомплектована

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб не ведёт переговоров с нападающим Стефаном Да Костой.



«Держим ли мы место для Да Косты? По нему мы уже не ведём никаких переговоров на протяжении двух месяцев. Наш клуб сделал Да Косте квалификационное предложение по базе КХЛ. Он его не принял. Права на него в КХЛ остались за нами. Могу сказать, что на сегодняшний день линия атаки ЦСКА укомплектована на сто процентов.



Работа клуба на трансферном рынке завершена? На сегодняшний момент – практически да. Открытым остаётся лишь вопрос по одному защитнику – воспитаннику ЦСКА. Фамилию называть не буду. Думаю, и так понятно, о ком идёт речь. Мы ждём, пока он определится – оставаться в НХЛ или возвращаться в Россию. На данный момент у него есть определённые контрактные обязательства с одним из заокеанских клубов, поэтому нужно немножко подождать», — цитирует Есмантовича Allhockey.ru.

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