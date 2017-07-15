Кессел: обмены в НХЛ — привычное дело, нормально восприму свой новый трейд

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел прокомментировал информацию о своём возможном обмене в другую команду.



«Мы все знаем, что обмены – привычное дело в НХЛ. Меня ранее уже меняли, поэтому я нормально восприму свой новый трейд. Это бизнес, если мне придётся играть за новую команду, буду продолжать выкладываться без остатка.



Хоккей – странная игра. Тяжело понять, почему вас обменяли, что стало поводом. Но это бизнес, с этой точки зрения обмены – привычное дело», — цитирует Кессела официальный сайт НХЛ.

Генменеджер «Питтсбурга»: на данный момент обмен Кессела не обсуждается