Галиев: может, задержался в Америке, нужно было вернуться раньше

Нападающий Станислав Галиев, заключивший двухлетний контракт с «Ак Барсом», рассказал о решении вернуться в Россию.



«Это семейное решение. Может, мы немного задержались в Америке, может, надо было уехать раньше. Но с семьей всё обговорили и рады вернуться в Россию, играть перед своими болельщиками.



Как решился уехать в Америку? Посчитал, что для развития и карьеры так будет лучше. Не знаю, получил бы шанс закрепиться во второй команде «Динамо» в те времена. Ни о чем не жалею, всё пошло к лучшему. Повторюсь, может, надо было вернуться раньше, но об отъезде не жалею», — цитирует Галиева официальный сайт клуба.

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