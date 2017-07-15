Гатиятулин: Францоуз дольше отдыхал из-за ЧМ, но приехал и готов к работе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о ходе предсезонной подготовки.



«Мы выполнили план. Хоккеисты выдержали все предложенные нагрузки, здорово отработали. Конечно, было немного тяжело, но ни к кому вопросов не возникло. Едем в Паюлахти, где пройдет основной этап предсезонной подготовки, с хорошим настроением.



С чем связано, что Францоуз присоединился к «Трактору» только 13 июля? Он играл на чемпионате мира в мае, поэтому мы дали ему отдохнуть чуть больше. Впрочем, у него был план, по которому он готовился к выходу из отпуска. Он приехал в удовлетворительном физическом состоянии и готов к работе», — цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.

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