«Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим О`Брайеном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новое соглашение с нападающим Лиамом О`Брайеном, информирует NBC Sports.



Соглашение с 22-летним хоккеистом заключено сроком на один сезон и является двусторонним. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит $ 650 тыс, в АХЛ — 85 тыс.



В прошлом сезоне О’Брайен сыграл за «Кэпиталс» только в одном матче, не набрав очков. В 14 играх в НХЛ на счету нападающего 2 (1+1) балла за результативность. В АХЛ-2016/17 О’Брайен в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 30 (10+20) очков при 117 минутах штрафа.

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