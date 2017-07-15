«Торпедо» отправилось на тренировочный сбор в Словению

Сегодня команда «Торпедо» отправилась на первый зарубежный сбор — в Марибор, информирует официальный сайт нижегородского клуба.



В течение ближайших двух недель игрокам «Торпедо» предстоит проделать большой объём работы в рамках подготовки к десятому сезону КХЛ. Занятия в зале атлетизма будут чередоваться с тренировками на открытом воздухе и на льду. В конце сбора нижегородцы проведут контрольный матч с братиславским «Слованом» (27 июля, 12:00 мск).



Следующим этапом подготовки станет участие в Кубке губернатора Нижегородской области, который пройдет с 1 по 7 августа.

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