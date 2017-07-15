«Аризона» не хочет подписывать долгосрочный контракт с Дюклером

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» не хочет подписывать с нападающим Энтони Дюклером долгосрочный контракт, информирует NBC Sports. Предыдущее соглашение с хоккеистом завершилось 1 июля, на данный момент 21-летний Дюклер находится в статусе ограниченно свободного агента.



«Мне нравится игра Дюклера, он отличный парень, но ситуация заключается в том, что прошлый сезон он провёл неудачно: всего 15 очков после 44 результативных баллов в сезоне-2015/16. Сейчас ему нужно вернуться на свой уровень, и короткий контракт — идеальный вариант», — сказал генеральный менеджер клуба Джон Чайка.

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