Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кузнецов: Овечкин забьёт 50 голов за сезон, а лишний вес летом есть у всех

15 июля 2017, суббота. 18:56. Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от игры форварда Александра Овечкина в новом сезоне.

«Сейчас дам прогноз, а вы весной вспомните об этом. Овечкин забьёт пятьдесят голов. Примерно представляю, кто будет играть с Овечкиным, и все, кто считает, что он сдал, замолчат. Он плохо играет в важных матчах? Ну что вы такое говорите! Да, он, возможно, сыграл не так, как нужно, в плей-офф, но не забывайте, что Овечкин выступал с травмой. Многое не получилось, но я себя неуютно чувствовал из-за того, что Александра делают крайним в нашем поражении.

У него на фото со свадьбы лишний вес? Лишний вес есть у всех. На улице лето, до начала сезона еще долго, он наберёт в форму. Овечкин работает очень много. Знаю его личного тренера, я в курсе, какой объем работы он выполняет. Нормально Александр готовится», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соц. сети «ВКонтакте»

Вашингтонское похмелье. «Столичные» перестали быть фаворитом НХЛ?
«Вашингтон» потерял пятерых игроков, никак не усилившись на рынке. Как это скажется на шансах Овечкина и Ко приблизиться к Кубку Стэнли?
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей
Новости. Хоккей
15 июля 2017, суббота
18:56 Кузнецов: Овечкин забьёт 50 голов за сезон, а лишний вес летом есть у всех
18:31 «Аризона» не хочет подписывать долгосрочный контракт с Дюклером
18:05 «Торпедо» отправилось на тренировочный сбор в Словению
17:49 «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим О`Брайеном
17:35 Гатиятулин: Францоуз дольше отдыхал из-за ЧМ, но приехал и готов к работе
17:14 Галиев: может, задержался в Америке, нужно было вернуться раньше
16:51 Аболс: «Лада» не отказалась бы ещё от пары предсезонных игр
16:20 Денисов: сегодня у минского «Динамо» не столько тренировка, сколько развлечение
15:55 Кессел: обмены в НХЛ — привычное дело, нормально восприму свой новый трейд
15:30 Есмантович: с Да Костой переговоров не ведём, атака ЦСКА укомплектована
14:56 Токкет: многие ждут, что я буду бить игроков «Аризоны» палкой
14:42 Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей
14:09 Палат: были мысли об арбитраже, но рад, что договорились без него
13:42 Коротков: интересно поработать с иностранным тренером, посмотреть на работу
13:11 Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону
12:46 Вайсфельд: была задача определиться по двум-трём позициям, кого везём на сборы
12:33 Гуськов: в своём выборе Гусев руководствовался тем, чтобы попасть на Олимпиаду
12:24 «Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию
11:57 Жайлауов: хорошо, что «Барыс» привлекает молодёжь, пусть набьют шишки
11:37 Нилл: Радулов — комбинация из Фёдорова и Дацюка, великолепный игрок
11:18 «Амур» подписал просмотровый контракт с вратарём из QMJHL
10:51 Мухометов: «Адмирал» рассчитывает на перезагрузку Кицына и внутренние резервы
10:29 Генменеджер «Питтсбурга»: на данный момент обмен Кессела не обсуждается
10:07 Мухометов: длинные серии — подспорье для «Адмирала», спасибо КХЛ за календарь
09:59 Фер: в баскетболе зарплаты выше, чем в хоккее, там игрок больше влияет на игру
09:35 Кинэн: Буре было легко тренировать, он знал, что нужны огромные усилия и жертвы
09:26 Жукенов: в Квебеке часто вспоминают Радулова, но мой ориентир — Дацюк
08:35 «Даллас» планирует вернуть Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19
00:35 «Тампа-Бэй» переподписал контракт с форвардом Палатом на 5 лет за $ 26,5 млн
00:06 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Бродзински на два года
14 июля 2017, пятница
23:19 «Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Некасом
22:58 «Бостон» продлил контракт с братом защитника «Нэшвилла» Пи Кей Суббэна
22:37 Гусев: в СКА хочу доказать, что нужен сборной России на Олимпиаде и ЧМ
22:01 Пуйо: по ходу сезона постараюсь завоевать место в основе «Питтсбурга»
21:14 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Грэвелом на один год
20:49 Р. Ротенберг: при должном отношении к делу Гусев может стать большим хоккеистом
20:32 «Калгари» подписал двухлетний контракт с Лазаром на $ 1,9 млн
20:00 Форвард СКА Никита Гусев продлил контракт до конца сезона-2018/19
19:51 «Чикаго» подписал однолетний контракт с защитником Густафссоном
19:30 Быков о сокращении команд в КХЛ: так мы от многоэтажного дома дойдём до хрущёвки
18:55 Бывший защитник «Рейнджерс» Кляйн подписал однолетний контракт с «Цюрихом»
18:31 «Автомобилист» подписал контракты с форвардом Иониным и защитником Кобелевым
17:55 Корешков: «Барыс» здорово начал, но опыт игроков «Торпедо» сыграл свою роль
17:51 Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с Достанко и Астанковым
17:33 Галиев: тест сдан, сейчас отдохнуть и бегать снова
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017