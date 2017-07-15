Кузнецов: Овечкин забьёт 50 голов за сезон, а лишний вес летом есть у всех

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от игры форварда Александра Овечкина в новом сезоне.



«Сейчас дам прогноз, а вы весной вспомните об этом. Овечкин забьёт пятьдесят голов. Примерно представляю, кто будет играть с Овечкиным, и все, кто считает, что он сдал, замолчат. Он плохо играет в важных матчах? Ну что вы такое говорите! Да, он, возможно, сыграл не так, как нужно, в плей-офф, но не забывайте, что Овечкин выступал с травмой. Многое не получилось, но я себя неуютно чувствовал из-за того, что Александра делают крайним в нашем поражении.



У него на фото со свадьбы лишний вес? Лишний вес есть у всех. На улице лето, до начала сезона еще долго, он наберёт в форму. Овечкин работает очень много. Знаю его личного тренера, я в курсе, какой объем работы он выполняет. Нормально Александр готовится», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».



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