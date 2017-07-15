Ячанов: Сорокину в прошлом сезоне чуть не хватило эмоционального запала

Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Ячанов рассказал о работе с голкипером Ильёй Сорокиным.



«Сорокин прошедший чемпионат провёл чуть хуже, чем сезон-2015/16? На мой взгляд, это произошло потому, что предыдущий сезон был очень ярким. И, естественно, это не могло не отразиться на психологии Ильи. Работали мы не меньше, если не больше. С точки зрения технических элементов, которые мы оттачивали эти два сезона, мы шагнули вперёд. Не хватило, пожалуй, эмоционального запала, который был у него в первом сезоне, когда он стал лучшим вратарём лиги. Он эти эмоции потратил в том году, а по технике и работе вообще никаких вопросов не было. Но я думаю, что следующий сезон будет как раз очень хорошим. Действительно, статистика у него не аховая была в прошлом сезоне, а вполне приличная», — цитирует Ячанова «Спорт Бизнес Online».

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