Жайлауов: в будущем для сборной Казахстана и «Барыса» всё будет на пользу

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Талгат Жайлауов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 6:2 в первой встрече межсезонья-2017.



«Как говорится, победил сильнейший. Начали на равных, но потом мастерство хоккеистов нашей команды сыграло роль. Всё-таки у нас в составе много опытных игроков, а у «Барыса» вышла только молодёжь. Но это хорошо, что привлекают молодёжь. Рано или поздно это должно было случиться. Они сейчас обкатаются, набьют шишки, и в будущем для сборной Казахстана и «Барыса» всё будет только на пользу», — приводит слова Жайлауова «Шайба».

«Барыс» уступил «Торпедо» У-К в первом матче межсезонья-2017