Владелец «Каролины» подтвердил, что получил предложение о продаже клуба

Владелец «Каролина Харрикейнз» Питер Карманос-младший подтвердил, что ему поступило предложение о продаже клуба.



«С тех пор, как поступил предложение о продаже клуба, мистер Карманос пытается его оценить, но также будет оценивать и другие возможности, включая возможность остаться его владельцем», — говорится в заявлении «Каролины» на официальном сайте.



Карманос не назвал имя человека, который сделал предложение, но ранее американские СМИ предположили, что им может быть бывший совладелец и президент бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Чак Гринберг.

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