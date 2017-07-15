«Вегас» подписал двухлетние контракты с Лейпсиком и Райнхартом

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объявил о подписании двухлетних соглашений с нападающим Бренданом Лейпсиком и защитником Гриффином Райнхартом. Брендан будет получать в среднем по $ 650 тыс., а Райнхарт – по 800 тыс. в год, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Лейпсик принял участие в составе «Торонто Мэйпл Лифс» в 49 матчах НХЛ, в которых набрал 51 очко (18+33). Райнхарт защищал цвета фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз» и отыграл в 54 встречах АХЛ, в которых записал себе в актив 21 очко (7+14).

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