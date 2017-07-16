Зюзин: Уфа получила календарь мечты, время варягов в «СЮ» пройдёт

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин высказался о календаре десятого сезона КХЛ, заострив внимание на уфимской команде.

Зюзин: многие в Уфе в шоке, финские тренеры выходят на работу последними. Абсурд

«Не ожидал, что моё предыдущее интервью вызовет в Башкирии такой резонанс. Заметил, что все башкирские болельщики едины в одном — время варягов объективно пройдёт, команда рано или поздно вернётся к своим истокам. Всё мною сказанное в интервью от первого и до последнего слова было от души. Я никого не делал крайним, анализировал в деталях ошибки как нашего тренерского штаба, так и, как мне кажется, менеджмента. Профессионального ответа не услышал. На этом всё.

Главная неожиданность календаря — лишь 56-матчевый регулярный чемпионат и более чем 30-дневная зимняя пауза на Олимпиаду. Получается, КХЛ для национальной команды сделала даже не многое, а абсолютно всё. На мой взгляд, такая пауза и, по сути, новая предсезонка — небольшой перебор. Во всяком случае, перед Играми в Сочи такой перерыв нашей сборной не помог, и, наверное, из этого негативного опыта будут извлечены уроки.

Уфа получила календарь мечты. Более идеального старта я как тренер ещё не видел. Из первых 11 матчей — десять домашних! Идеальная возможность для тренерского штаба выстроить подготовительный цикл, не терять ни одного часа тренировочного времени, сделать на старте очень серьёзный задел. В КХЛ нужно с уважением относиться к любому оппоненту — и особенно на старте, когда многое определяет не только мастерство, но и уровень подготовки. Но в любом случае и с этой точки зрения Уфа получила очень качественное расписание. 11 соперников, амбиции которых значительно ниже наших. И только в матче №12 впервые выходим на равного себе — «Магнитку». Однозначно календарь мечты!

Дома лидеры КХЛ ставят перед собой задачу брать минимум две трети баллов. Но в нашем случае есть все возможности отвоевывать 75 процентов очков и с 25 баллами из 33 возможных спокойно, в роли лидера дивизиона, входить в более позднюю осень. Сильно удивлюсь, если в сентябре наш клуб не будет идти в группе лидеров», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

Вайсфельд: не уверен, что это говорил Зюзин, но я примерно представляю, кто

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