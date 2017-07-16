Э. Михайлов: в «Кузне» я смогу развиваться и дальше как хоккеист

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Эдуард Михайлов рассказал о текущей работе команды. «Кузню» исключили из КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ.

«Сбор в Новокузнецке прошёл продуктивно. Ребята вышли подготовленными, видно, что в отпуске занимались самостоятельно. Сбор, считаю, прошёл хорошо. Готовимся дальше. А дальше – сбор в Сочи. Тренировались на льду, на земле – ничего необычного. Все понимают, что в предсезонке не будет легко и потому команда готова к тяжёлой работе, сейчас закладывается фундамент подготовки на предстоящий сезон. Нагрузки все приемлемые, и ребята готовы с ними справляться как физически, так и психологически. Давно не катались, и потому на ледовые тренировки все выходили с радостью. К тому же давно уже не виделись с ребятами. Атмосфера с началом тренировочного процесса была только позитивная.

Ледовые тренировки у нас начались недавно, так что размышлять о какой-то сыгранности ещё преждевременно. Двусторонний матч? Я из этого матча для себя вынес вывод, что нужно над многими вещами дорабатывать.

Конкуренция за место в составе «Металлурга» сейчас большая. Многие хотят попасть в команду на просмотр. Но нас, собственно, и предупреждали, что конкуренция будет серьёзная. Все готовы бороться за место в основе. И лично я в этом не вижу какого-то страха. Конкуренция однозначно пойдёт только на пользу. Ну а своё место в составе я отдавать никому не собираюсь.

Посовещался с родителями, с семьёй, с друзьями, с тренерами и решил, что нужно остаться в Новокузнецке. Если я чего-то стою в этой хоккейной жизни, то я добьюсь чего-то в «Металлурге». Конечно, перейти в «Ак Барс» — вариант хороший. Но решил, что нужно и можно прогрессировать в «Металлурге», поиграть за родной клуб, помочь команде. Выступая в родном «Металлурге», я смогу развиваться и дальше как хоккеист. Но винить тех ребят, которые уехали сейчас из Новокузнецка – в этом не вижу никакого смысла», — цитирует игрока официальный сайт клуба.