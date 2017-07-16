Ван Римсдайк: переход в «Каролину» я расцениваю как движение вперёд

Защитник «Каролина Харрикейнз» Тревор ван Римсдайк рассказал о переходе в команду и о времени, проведённом в «Чикаго Блэкхоукс».



«Когда все увидели, что «Вегас» взял на драфте расширения столько защитников, стало понятно, что кто-то из них будет обменян. Я оказался одним из них. В команде я знаю многих ребят. С Терявяйненом мы были соседями по комнате в первый мой сезон в «Чикаго», а с Песке – в колледже.



Мне нравилось в Чикаго. Я провёл там три отличных года. Мы выиграли Кубок Стэнли, там был и мой вклад, хоть и небольшой. Но переход в «Каролину» я расцениваю как движение вперёд. У «Каролины» в обороне куча молодых парней, будет интересно поиграть с ними», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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