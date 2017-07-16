Мраз: «Кузня» должна быть в верхней части турнирной таблицы

Новичок новокузнецкого «Металлурга» форвард Бруно Мраз сравнил предсезонную работу в России и Словакии, а также высказался о предстоящем сезоне. «Кузню» исключили из КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ.



«Здесь больше тренировок, три-четыре в день – лёд плюс земля. В Словакии же в день было максимум две тренировки. На тренировках в Новокузнецке мы очень много времени уделяли катанию. Если честно, я думал, что мы в Словакии много уделяем времени этому моменту, но я приехал в «Металлург» и за первые четыре дня мы так много работали над катанием, что я даже думал, что могу умереть от нагрузки. Вся работа на тренировках на льду в основном строилась на катании и движении.



Сложно что-то сказать конкретное, потому что не знаю, как выглядят и как играют другие команды ВХЛ. Но я разговаривал с ребятами в команде, и они говорят, что «Металлург» обязательно должен быть в верхней части таблицы – надеюсь на это. Сам буду прилагать для этого все усилия, чтобы помочь команде», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Мраз: «Металлург» Нк — команда с большой историей, потому и подписал контракт