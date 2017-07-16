«Спартак» завершил чешский сбор, а 18 июля начнёт работать в Австрии

15 июля хоккеисты «Спартака» провели в чешском Либереце общекомандную тренировку на льду и завершили программу своего первого предсезонного сбора. В течение двух недель команда занималась на льду и в тренажёрном зале, бегала кроссы, сдавала тесты.

После двух выходных дней, которые команда получит по возвращении в Москву, красно-белые отправятся на второй сбор. Он пройдёт с 18 по 28 июля в Австрии в местечке Брук-на-Лайте (Bruck an der Leitha). В рамках этого сбора «Спартак» 25 июля сыграет в Братиславе контрольный матч со «Слованом».

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Фото также доступны в официальном «твиттере» московской команды